Более 3,5 тыс пунктов обогрева работают в Украине

Государственная служба чрезвычайных ситуаций развернула более 3,5 тыс. стационарных пунктов обогрева в Украине и, кроме того, еще 100 мобильных пунктов, сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"Развернуто более 3,5 тыс. пунктов обогрева. ГСЧС по обращению местных органов власти развернула 100 мобильных пунктов обогрева в местах, где возможность обустроить стационарные пункты ограничена", - сказал Н.Чечеткин на заседании оперативного штаба государственной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу в Киеве.

Глава ГСЧС также предложил местным органам власти с привлечением представителей социальных служб, ГСЧС, Национальной полиции дополнительно провести обследование объектов незавершенного строительства, не эксплуатируемых сооружений, теплотрасс, других объектов коммунального хозяйства, где возможны собрания лиц без определенного места жительства, "и направлять их в социальные учреждения".

В свою очередь вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что ответственность за работу оперативных штабов в регионах несут главы областных администраций.

"Сильное осложнение ситуации ожидается в Одесской области. Я думаю, что нам нужно, чтобы именно в Одесской области оперативный штаб возглавил руководитель службы чрезвычайных ситуаций. Я думаю, что Шулюк Вадим Владимирович (первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области – ИФ) возьмет на себя руководство", - сказал Г.Зубко.

Как сообщается в пресс-релизе департамента информации и коммуникации Министерства регионального развития, Г.Зубко сообщил, что почти по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение – в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Черкасской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

"В таких условиях оперативные штабы должны работать круглосуточно. Главное - обеспечение безопасности граждан, общественного порядка, работы транспорта, контроль над пожарной ситуацией, предоставление своевременной медицинской помощи. Все службы должны работать в сервисном режиме, оказывая помощь и предупреждая угрозы, которые могут возникнуть при чрезвычайных ситуациях", - заявил Г.Зубко.