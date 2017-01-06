Ограничение для движения транспорта из-за непогоды действует на автодорогах 4 областей Украины

Движение транспорта ограничено из-за снегопадов и метелей в четырех областях Украины, сообщает Управление безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Национальной полиции.

"В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях введены ограничения для движения транспорта", - говорится в сообщении управления в пятницу.

Так, в Одесской области ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, а на автодороге М-15 Одесса - Рени с 84 до 306 км (от поворота к с.Монаши до Рени) - для всех видов транспорта.

В Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на автодорогах общего пользования, а в Херсонской - грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса – Мелитополь - Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью до Херсона).

Кроме того, в Днепропетровской области введено ограничение движение для всех видов транспорта на автодорогах: Н-11 Днепр – Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью); Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог – Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской области до границы с Запорожской областью); Р-74 Пятихатки - Кривой Рог – Широкое (от Кривого Рога до Широкого).

В Управлении безопасности дорожного движения просят водителей с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами. Также в Нацполиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.