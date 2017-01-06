"Нафтогаз" напоминает о необходимости обращаться в службу "104" в случае смены цвета пламени при сжигании газа на "соломенный"

В связи с резким похолоданием возникает необходимость перенастройки давления в локальных газовых сетях – в случае смены цвета пламени при сжигании газа на "соломенный" необходимо обращаться в службу "104", отмечает НАК "Нафтогаз Украины".

"На Рождество с севера придет мороз … Из-за резкого падения температуры вашей газовой службе, вероятно, придется перенастроить давление в локальной сети, обслуживающей ваш и соседние дома. Если вдруг пламя завтра станет "соломенного" цвета … - это неправильно отрегулированное давление. Звоните на "104", оставляйте заявку оператору. Это работает", - сообщается на Facebook-странице НАК.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.