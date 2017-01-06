События

10:33 06.01.2017

Ни один факт покушения на Януковича не зафиксирован

Ни один факт покушения на экс-президента Украины Виктора Януковича не был установлен, заявил начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей.

"В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие УГО, находившихся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним, – никто не заявил о каких-либо покушениях", - рассказал В.Гелетей в интервью газете "Сегодня", опубликованном в пятницу.

В то же время он не исключил, что начальник личной охраны экс-президента Константин Кобзарь мог докладывать В.Януковичу о каких-то якобы покушениях: "Не исключаю. Хорошо зная особенности характера Януковича, его фобии, он (К.Кобзарь – ИФ) немало сделал для нагнетания страха вокруг безопасности шефа, с одной стороны, с другой – для повышения собственного авторитета в глазах охраняемого лица".

В.Гелетей также проинформировал, что вместе с экс-президентом Украину покинули 15 сотрудников УГО, написав перед этим рапорты об увольнении и сдав служебные удостоверения, табельное оружие и спецтехнику.

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