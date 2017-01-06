В двух областях Украины зафиксирован птичий грипп

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба) сообщает о падеже домашней птицы от птичьего гриппа в Черновицкой и Одесской областях.

В соответствии с оперативной информацией Главного управления Госпотребслужбы, в Одесской области зарегистрирована гибель более тысячи голов курей и гусей, которые содержались в домохозяйствах. Установлен диагноз – "грипп птицы".

При обходе домашних хозяйств в с.Черторыя Черновицкой области, в связи с гибелью лебедей от птичьего гриппа на озере, 3 января обнаружена гибель кур. После экспертизы у них также выявлен вирус птичьего гриппа.

В очагах заболевания предпринимаются меры по локализации и недопущении распространения вируса птичьего гриппа.