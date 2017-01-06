События

10:07 06.01.2017

В горах Украины 6 января ожидается сход лавин

Украинский гидрометцентр предупреждает о высоком уровне лавинной опасности в горах на территории Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в пятницу, 6 января.

"6 января в связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - говорится в сообщении Укргидрометцентра на сайте ГСЧС.

6 января днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях сильные снегопады и метели, снежные заносы (в Одесской, Николаевской и Кировоградской местами очень сильный снег). В восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

В Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской местами 25 м/с. На дорогах гололедица.

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