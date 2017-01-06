США потратили более $3 млрд чтобы помочь союзникам выстроить оборону от российских провокаций - Керри

США потратили около 3,4 млрд долларов на защиту своих союзников в Центральной и Северной Европе от российских провокаций, сообщил госсекретарь США Джон Керри.

"Мы твердо поддерживали демократическую Украину и, отвечая на российские провокации, предоставляли широкую помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе", - сказал он в четверг на пресс-конференции, подводящей итоги внешней политики администрации президента США Барака Обамы.

По словам госсекретаря, "3,4 миллиарда долларов - это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону".