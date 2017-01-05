События

23:41 05.01.2017

На подъезде к Львову сломался поезд "Интерсити"

На подъезде к Львову сломался поезд "Интерсити" №743 сообщением "Дарница-Трускавец" (следующий через Киев и Львов), в связи с чем, он опаздывает уже на полтора часа, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщили агентству пассажиры этого поезда, он сломался в пути, не доехав порядка 40км. до Львова. В поезде нет электричества и постепенно снижается температура.

Пассажирам сообщили о том, что ведутся ремонтные работы. Точных данных о сроках ремонта нет. Когда поезд продолжит путь неизвестно.

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