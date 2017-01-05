События

22:48 05.01.2017

Восемь человек погибли при взрыве в центре Багдада - СМИ

По меньшей мере, восемь человек стали жертвами взрыва, прогремевшего возле контрольно-пропускного пункта в центре Багдада, сообщает Аль-Джазира.

Сообщается, что за взрыв никто не взял на себя ответственность.

Это уже второй теракт в столице Ирака за день. Ранее утром в четверг в результате взрыва на продовольственном рынке в восточной части Багдада погибли семь мирных жителей и двое полицейских. Как сообщает Аль-Джазира, 15 человек было ранено. Ответственность за нападение взял на себя ИГИЛ.

Обе бомбы были заложены в припаркованных автомобилях.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр 2 января погибли 32 человека. Еще 61 человек получил ранения. Нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

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