События

18:36 05.01.2017

Семь машин столкнулись в Харькове, 4 человека пострадали

В Харькове в результате столкновения 7-ми машин, произошедшего в четверг вечером, пострадали 4 человека.

Как сообщает в четверг пресс-служба патрульной полиции города, авария произошла на мосту, который идет от ул.Шевченко в сторону ул.Героев труда.

По предварительной информации, столкнулись Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy, в результате чего пострадали 4 человека.

О причинах ДТП в патрульной полиции не сообщили.

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