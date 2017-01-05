"Подрывнику" 10-этажки в Сумах вручено уведомление о подозрении, планируется судебно-психиатрическая экспертиза по его вменяемости

Следователи вручили уведомление о подозрении 59-летнему жителю десятиэтажного дома в Сумах, который совершил взрыв в своей квартире, в результате чего погибла женщина этажом ниже, а сам виновник происшествия с травмами находится в больнице.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Сумской области, действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

"Подозреваемый во время допроса, в присутствии свидетелей, сообщил, что он нарочно открыл на кухне вентили газовой плиты, а потом еще и повредил трубу, напустил в квартиру газа и поджег сигарету. Свои действия мужчина объяснил тем, что не хотел, чтобы жена, с которой он уже не проживает несколько лет, продала квартиру", - поясняют в прокуратуре.

В настоящее время мужчина с травмами разной степени находится в больнице под постоянным наблюдением правоохранителей. Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы относительно его вменяемости. Указанные процессуальные действия выполнялись с разрешения врача.

Как сообщалось, в результате взрыва без последующего горения бытового газа 3 января вечером на 7-м этаже в десятиэтажном жилом доме в Сумах по ул.Металлургов погибла женщина, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обращались 10 человек (3 детей, 7 взрослых). Около 50 человек из дома отселены в гостиницу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

Полиция установила, что квартиру умышленно взорвал местный житель, состоящий на постоянном учете у психиатра.