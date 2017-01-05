У ЕК пока нет новостей о трехсторонних переговорах по газу ЕС-Россия-Украина

У Еврокомиссии нет новой информации относительно проведения трехсторонних переговоров по газу между ЕС, Россией и Украиной, заявил официальный представитель ЕК Якуб Адамович.

"По сравнению с тем, что произошло в декабре (тур трехсторонних переговоров - ИФ), новостей нет", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в четверг.

Журналисты пытались получить от него комментарий к интервью постпреда России при ЕС Владимира Чижова "Интерфаксу", в котором тот высказал обеспокоенность состоянием транзита российского газа для Европы ввиду низких запасов в подземных хранилищах на Украине.

"Газ поставляется, на данный момент нечего сообщить", - ответил Я.Адамович на вопрос, есть ли угроза для поставок в Европу.

Он также уклонился от комментария к цифрам, которые приводил В.Чижов относительно запасов газа, отметив, что это общеизвестные цифры, и не Еврокомиссии их комментировать.

На повторный вопрос, достаточно ли для поддержания транзита газа 14 млрд куб. м в подземных хранилищах Украины, он подчеркнул, что роль Еврокомиссии в том, чтобы наилучшим образом организовать трехсторонние переговоры для участников процесса поставок газа.

"И это все, что я сегодня скажу по этому поводу", - заключил представитель Еврокомиссии.

В интервью "Интерфаксу" 3 января глава российской дипломатической миссии при ЕС заявил, что Россия понимает и разделяет обеспокоенность Еврокомиссии тем, "что европейские потребители могут остаться без газа начавшейся нынешней зимой, пока еще далекой от завершения, но уже показавшей свой характер - она существенно холоднее, по крайней мере, двух предыдущих".

"Это может произойти потому, что подземные емкости, которые строились в западной части Украины еще во времена Советского Союза, используются как резервные на случай пиковых нагрузок, то есть максимального потребления газа дальше по трубе - в странах Евросоюза. Есть определенная расчетная цифра, сколько надо закачать в них газа, чтобы, как говорится, голова не болела зимой. Есть другая цифра, пониже, - это тот минимальный уровень, который необходим. И есть, увы, третья цифра реального заполнения подземных хранилищ газа на сегодняшний день", - сказал В.Чижов.

"Так вот, оптимальная цифра составляет 19 млрд кубометров. Минимальная - 17 млрд. А в наличии к моменту трехсторонних переговоров в декабре было 14 млрд. Я не исключаю, что сейчас там и того меньше, потому что отбор газа из этих подземных хранилищ идет. А они так устроены, что можно туда либо закачивать, либо оттуда выкачивать газ. Оба процесса одновременно технологически осуществить невозможно. Поэтому, если даже вдруг сейчас Украина закажет газ для заполнения, ей придется прервать газоснабжение собственной территории", - сказал постпред РФ при ЕС.