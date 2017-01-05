В Украине на Рождество ожидается морозная, ветреная погода

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять активный циклон с Балкан и арктический воздух с севера Европы, сообщает в четверг Укргидрометцентр.

6 января сложные погодные условия ожидаются в Одесской, Николаевской, большинстве центральных областей и на Сумщине. В частности, в этих регионах ожидаются сильные, местами очень сильные снегопады, метели, снежные заносы.

В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

На остальной территории небольшой, а 7 января умеренный снег.

В пятницу ветер в Украине северный и северо-восточный, 7-12 м/с, порывы, кроме запада и востока, 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях местами 25 м/с; на дорогах гололедица.

Температура воздуха резко снизится: в западных и большинстве северных областей ночью до 15-20° мороза, местами до 25° мороза, на остальной территории ночью и днем до 7-13° мороза; на юго-востоке страны ночью 1-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве 6 января небольшой, 7 января умеренный снег. Ветер северный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью и днем 15-18° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 января самая высокая температура днем была +9,8 в 1988 г., самая низкая ночью -30,8 в 1935 г.