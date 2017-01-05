События

13:26 05.01.2017

В Украине на Рождество ожидается морозная, ветреная погода

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять активный циклон с Балкан и арктический воздух с севера Европы, сообщает в четверг Укргидрометцентр.

6 января сложные погодные условия ожидаются в Одесской, Николаевской, большинстве центральных областей и на Сумщине. В частности, в этих регионах ожидаются сильные, местами очень сильные снегопады, метели, снежные заносы.

В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

На остальной территории небольшой, а 7 января умеренный снег.

В пятницу ветер в Украине северный и северо-восточный, 7-12 м/с, порывы, кроме запада и востока, 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях местами 25 м/с; на дорогах гололедица.

Температура воздуха резко снизится: в западных и большинстве северных областей ночью до 15-20° мороза, местами до 25° мороза, на остальной территории ночью и днем до 7-13° мороза; на юго-востоке страны ночью 1-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве 6 января небольшой, 7 января умеренный снег. Ветер северный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью и днем 15-18° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 января самая высокая температура днем была +9,8 в 1988 г., самая низкая ночью -30,8 в 1935 г.

ВАЖНОЕ

Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

Почти сотни старопечатных книг недосчитались по итогам проверки во Львовской галерее искусств

За минувшие сутки боевики 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных, один военнослужащий ранен

Боевики 32 раза обстреляли позиции сил АТО в среду, один украинский военный ранен

ВСУ в 2017 году займутся профессиональным комплектованием офицерского состава

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели и автодоровцы обеспечивают проезд через карпатские перевалы – ГСЧС

В Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий – ОГА

Полиция разыскивает неизвестного, ранившего в ноги иностранца в центре Киева

Дополнительный поезд "Интерсити+" будет курсировать 8 и 9 января между Киевом и Львовом

В связи с похолоданием в Киеве повысят температуру теплоносителей в батареях

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА