ОБСЕ в январе намерена передать ВСУ 1,8 тыс баннеров о минной опасности

Координатор проектов ОБСЕ в Украине публично передал инженерному подразделению ВСУ информационные баннеры о минной опасности, которые уже устанавливаются в Мариуполе Донецкой области, сообщает управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины.

"До конца января планируется передача второй части средств маркировки в количестве 1800 экземпляров", - говорится в сообщении.

Как сообщают в оборонном ведомстве, эти средства разработаны управлением экологической безопасности и противоминной деятельности в соответствии с национальными стандартами противоминной деятельности. "Они являются очень информативными, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям и призваны предотвратить несанкционированные подрывы граждан", - отмечается в сообщении.

В Минобороны отмечают, что маркировка и ограждение потенциально опасных и загрязненных взрывоопасными предметами территорий и объектов является важной составляющей противоминной деятельности. При этом в первую очередь производится маркировка и ограждение районов КПВВ и объектов обеспечения жизнедеятельности. Однако, из-за обстрелов со стороны боевиков маркировки и ограждения приходится регулярно восстанавливать.

"Реализации противоминной деятельности существенно способствуют совместные проекты Министерства обороны Украины и Координатора проектов ОБСЕ в Украине", - отмечают в ведомстве.

С начала проведения АТО группы разминирования инженерных подразделений ВСУ обезвредили более 140 тысяч взрывоопасных предметов на востоке страны, очистили свыше 896 км дорог и 17,6 км железнодорожных путей, проверили на наличие взрывоопасных предметов 2 тыс 755 га территории и 105 объектов.