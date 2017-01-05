События

05:42 05.01.2017

КНДР близка к возможности нанести ядерный удар по США, администрация Трампа должна это понимать - глава ЦРУ

КНДР очень близка к созданию ракеты, которая может нанести ядерный удар по США, считает директор ЦРУ Джон Бреннан, который вскоре уйдет в отставку.

"Принимая во внимание тот факт, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) обладает баллистическими ракетами и заявил о намерении развивать их (. . .) возможности, а также имеет ядерный потенциал - это очень близкая перспектива", - сказал он в интервью телеканалу Си-би-эс, отвечая на вопрос, как близко подошла КНДР к возможности нанести ядерный удар по США.

По словам директора ЦРУ, "это означает, что мы не должны чувствовать себя расслабленно".

Дж.Бреннан также подчеркнул, что новая администрация США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом "должна быть уверена, что понимает всю сложность этого вызова".

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