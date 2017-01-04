События

15:59 04.01.2017

ВСУ в 2017 году займутся профессиональным комплектованием офицерского состава

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал профессионализацию войска за счет комплектования офицерских должностей приоритетом кадровой политики ВСУ в начавшемся году.

"Главным приоритетом кадровой политики Вооруженных сил Украины в этом году должно стать продолжение процесса профессионализации войска за счет качественного комплектования штатных офицерских должностей", - сказал В.Муженко в ходе совещания с руководящим составом ВСУ, сообщается в среду на сайте Минобороны.

Он также указал на необходимость систематизации данных об офицерах запаса, способных проходить военную службу. В частности, это касается людей, которые не служили, но имеют высшее образование и получили воинские звания офицеров запаса. Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. "Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, В.Муженко напомнил, что многие украинские офицеры обучаются за границей. "Наша задача - разместить их на должностях, где они принесут максимальную пользу. Их опыт очень нужен Вооруженным силам. У нас хватает хороших исполнителей, но этого мало, ведь мы испытываем недостаток в настоящих лидерах. Вся кадровая работа должна быть направлена на поиск лидеров и формирование лидерских качеств", - подчеркнул он.

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