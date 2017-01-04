Полицейские в Одессе задержали иностранца, подозреваемого в двойном убийстве в новогоднюю ночь

В Одессе в среду полицейские задержали мужчину, убившего в новогоднюю ночь в селе Прилиманское Овидиопольского района мужчину и женщину.

Как сообщили в среду в Отделе коммуникации полиции Одесской области, в первые минуты Нового года в полицию поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти - рублеными ранами головы и туловища. Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестного. Сведения о событии были сразу внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации преступления, предусмотренного ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и начато уголовное производство.

"Всю ночь в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные мероприятия. На месте преступления был развернут оперативный штаб полиции. В считанные часы полицейские установили личности погибших и в течение еще нескольких часов - и личность их убийцы. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства", - сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейским осталось лишь установить в многолюдном городе местонахождение опытного рецидивиста. Для его задержания были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Среди населения были распространены фото и видеозаписи с изображением подозреваемого.

"Результатом трехдневной кропотливой работы сотрудников Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции и оперативников Овидиопольского отдела полиции местонахождение злоумышленника было установлено, что он был задержан. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя. Досудебное расследование продолжается", - говорится в информации.