События

13:08 04.01.2017

НАБУ открыло дело по факту получения неправомерной выгоды неустановленными лицами из числа нардепов

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту получения неустановленными лицами из числа народных депутатов Украины неправомерной выгоды.

"НАБУ рассмотрело заявление (бывшего первого замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина – ИФ) о совершении коррупционных уголовных правонарушений, и на основании полученной информации детективы начали досудебное расследование в уголовном производстве", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в среду в пресс-службе НАБУ.

По информации Бюро, производство открыто по ч.4 ст.368 УК Украины (принятие предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Ранее Р.Кузьмин на своей страничке в Фейсбук написал, что обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления народными депутатами при назначении на должность генерального прокурора.

ВАЖНОЕ

В Закарпатской области из-за непогоды отключены от энергоснабжения 25 населенных пунктов

Порошенко подписал закон о совершенствовании порядка прохождения военной службы

На Украину надвигаются сильные снегопады и мороз

На Донбассе находится около 5 тыс. российских военных

"Укравтодор" ограничил движение большегрузного транспорта на трассе Киев-Чоп во Львовской области из-за непогоды

ПОСЛЕДНЕЕ

Убытки от пожара в зданиях компании "Электрон-Лизинг" во Львове составили 50 млн грн

Квартиру в сумской многоэтажке подорвал психически нездоровый житель

ГПУ направила в суд дело в отношении экс-руководителя управления общественной безопасности киевского главка милиции за разгон студентов на Майдане

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии под стражу Курченко

Двое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/34997/banditskij-peterburg-10/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА