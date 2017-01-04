НАБУ открыло дело по факту получения неправомерной выгоды неустановленными лицами из числа нардепов

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту получения неустановленными лицами из числа народных депутатов Украины неправомерной выгоды.

"НАБУ рассмотрело заявление (бывшего первого замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина – ИФ) о совершении коррупционных уголовных правонарушений, и на основании полученной информации детективы начали досудебное расследование в уголовном производстве", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в среду в пресс-службе НАБУ.

По информации Бюро, производство открыто по ч.4 ст.368 УК Украины (принятие предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Ранее Р.Кузьмин на своей страничке в Фейсбук написал, что обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления народными депутатами при назначении на должность генерального прокурора.