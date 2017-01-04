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12:40 04.01.2017

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии под стражу Курченко

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, избрав беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"3 января 2017 года повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании ему меры пресечения - содержании под стражей - следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено, о чем вынесено соответствующее постановление", - сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры.

Генпрокуратура напоминает, что проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению С. Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации и завладении чужим имуществом - средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах. Деятельность преступной организации принесла убытки государству на сумму более 7 млрд грн.

С марта 2014 года С. Курченко находится в международном розыске.

Как сообщалось, С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

Меры по осуществлению международного розыска С.Курченко и привлечения его к уголовной ответственности продолжаются.

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