События

12:00 04.01.2017

На Донбассе находится около 5 тыс. российских военных

В Донецкой и Луганской областях на сегодняшний день находятся 5 тыс. кадровых российских военнослужащих и 35 тыс. боевиков, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Сформирована российская террористическая группировка в зоне АТО, сегодня их около 40 тыс. Из них 5 тыс. - это регулярные войска РФ", - сказал он в интервью "5 каналу".

По словам С.Полторака, на вооружении у боевиков находится около 600 танков, 1,3 тыс. боевых машин, 760 артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня. За минувший год режим прекращения огня противник нарушил более 16 тыс. раз.

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