События

11:02 04.01.2017

На всех перевалах Закарпатья закрыто движение автотранспорта

В связи с сильным снегопадом и заносами на всех перевалах Закарпатской области с 10.00 4 января временно ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта.

" Уважаемые водители! Учитывая осложнение погодных условий обращаемся к вам с просьбой воздержаться от поездок и дождаться улучшения погодных условий", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины, обнародованном в среду.

В информации отмечается, что сильный снег и порывы ветра до 23м/с в среду ожидаются также и на Львовщине. Кроме того, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности.

"Поэтому призываем туристов воздержаться от походов в горы", - подчеркивается в сообщении.

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