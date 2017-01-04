Председатель ОБСЕ: основой для проведения выборов на Донбассе является полноценное прекращение огня

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что полноценное прекращении огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.

"Основой для эффективной работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должно быть действительное прекращении огня. Это также должно стать основой для того, о чем вы уже отметили, для проведения свободных и честных выборов", - сказал С.Курц на совместном с главой МИД Украины Павлом Климкиным брифинге в Мариуполе утром в среду.