В Турции задержаны более 20 человек по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе

Полиция Турции задержала 23 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь, сообщает веб-сайт газеты "Хюрриет".

По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.

Ранее сообщалось о задержании пяти предполагаемых членов террористической группировки ИГ, причастных к нападению.

Полицейская операция проводится в городе Измире.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Исполнитель теракта до сих пор не найден. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).