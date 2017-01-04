События

10:18 04.01.2017

В Турции задержаны более 20 человек по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе

Полиция Турции задержала 23 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь, сообщает веб-сайт газеты "Хюрриет".

По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.

Ранее сообщалось о задержании пяти предполагаемых членов террористической группировки ИГ, причастных к нападению.

Полицейская операция проводится в городе Измире.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Исполнитель теракта до сих пор не найден. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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