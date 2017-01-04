События

10:17 04.01.2017

На шахте "Покровской" током убило шахтера

Во вторник, 3 января, во время рабочей смены электрическим током был смертельно травмирован шахтер ПАО Шахтоуправление "Покровское", сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Покровского отдела полиции около 20.00 часов. Погибшим является 38-летний житель Мирнограда. Во время осмотра места происшествия было установлено, что мужчина занимался ремонтом комбайна. Во время ремонтных работ шахтер был поражен электрическим током. Мужчина немедленно был доставлен в медицинский пункт предприятия, но спасти жизнь шахтера медработникам не удалось", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

Проводятся необходимые следственные действия.

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