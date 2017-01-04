ОБСЕ не устраивает статус-кво на востоке Украины - Курц

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявляет, что ОБСЕ не устраивает статус-кво на востоке Украины.

"Этот визит должен значить в первую очередь, что нас не устраивает статус-кво, который есть сейчас и что мы хотим приложить усилия, чтобы состоялись изменения к лучшему", - сказал С.Курц на совместном с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинге в Мариуполе в среду.

При этом он отметил, что поскольку нет никакого другого базового документа, то необходимо придерживаться выполнения Минских договоренностей.