События

09:54 04.01.2017

ОБСЕ не устраивает статус-кво на востоке Украины - Курц

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявляет, что ОБСЕ не устраивает статус-кво на востоке Украины.

"Этот визит должен значить в первую очередь, что нас не устраивает статус-кво, который есть сейчас и что мы хотим приложить усилия, чтобы состоялись изменения к лучшему", - сказал С.Курц на совместном с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинге в Мариуполе в среду.

При этом он отметил, что поскольку нет никакого другого базового документа, то необходимо придерживаться выполнения Минских договоренностей.

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