События

09:20 04.01.2017

Курц снова посетит Украину в течение нескольких недель – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц посетит Киев в течение нескольких недель.

"Мы договорились встречаться как нужно, Себастьян посетит Киев в течение нескольких недель", - сказал П.Климкин на совместном с С.Курцом брифинге в Мариуполе в среду утром.

Глава МИД Украины добавил, что 15 января исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Украиной и Австрией.

По его словам, в рамках данного события планируется провести в Вене концерт Луганского симфонического оркестра, который сейчас находится в Северодонецке.

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