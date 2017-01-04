События

03:34 04.01.2017

Трамп в день инаугурации получит доступ к президентскому аккаунту в "Твиттере"

Избранный президент США Дональд Трампа с 20 января получит доступ к президентскому аккаунту в "Твиттере" с уже имеющимися 13 млн подписчиков, сообщил помощник будущего главы и его директор по социальным медиа Дэн Скавино.

"@POTUS ("President of the United States") будет доступен нашему 45-ому президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года. Аккаунт сохранит 13 миллионов подписчиков и начнёт работать с пустой "историей"", - говорится в сообщении помощника в "Твиттере".

На настоящий момент используемый Д.Трампом аккаунт - @realDonaldTrump - имеет 18,5 млн подписчиков.

Лента сообщений, написанных 44-ым президентом страны Бараком Обамой, будет перенесена на новый аккаунт. Аналогичным образом будут переданы аккаунты первой леди США @FLOTUS ("First Lady of the United States"), аккаунт вице-президента США @VP ("Vice-President") и пресс-секретаря Белого дома @PressSec ("Press Secretary").

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