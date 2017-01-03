Количество погибших на производстве в Украине за 2016 г. возросло на 6%, за декабрь снизилось на 42% - Гоструда

На предприятиях Украины за весь 2016 год смертельно травмировано 397 чел., что на 6% больше по сравнению с 2015 годом, когда этот показатель составлял 375 чел., сообщила Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) со ссылкой на данные оперативного учета во вторник.

При этом отмечается, что в том числе, за двенадцать месяцев, в результате ведущихся боевых действий погиб 1 человек на производстве, тогда как за весь 2015 год из-за боевых действий погибли 20 человек на производстве.

Также уточняется, что основными видами происшествий, приведших к несчастным случаям с летальным исходом, связанным с производством, в 2016 году были: дорожно-транспортные происшествия и наезды транспортного средства - погибли 136 чел. (34% общего количества погибших), падения пострадавших – 65 чел. (16%), в результате падения, обрушения предметов, материалов, породы, почвы - 61 чел. (15%), действие движущихся предметов и деталей – 46 чел. (12%), поражение электрическим током – 29 чел. (7%).

В декабре на предприятиях Украины смертельно травмированы 19 чел., за аналогичный период 2015 года - 33 чел. (снижение на 42%).

В период с 1 по 2 января 2017 года сообщений о несчастных случаях со смертельным исходом и групповых несчастных случаях, связанных с производством на предприятиях Украины, не поступало.