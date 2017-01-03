События

21:06 03.01.2017

Помощник-консультант одного из нардепов коалиции задержан за вымогательство взятки в 140тыс. грн

Военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с Управлением защиты экономики в области Национальной полиции Украины задержала "на горячем" за вымогательство и получение взятки в размере 140тыс. грн помощника-консультанта одного из народных депутатов парламентской коалиции, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Взятку помощник нардепа требовал от частного предпринимателя за не создание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы", - написал А.Матиос во вторник вечером в своей странице в Фейсбук.

По его словам, помощник нардепа задержана, взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.

ВАЖНОЕ

Боевики с начала суток 23 раза обстреляли силы АТО на Донбассе, ранение получил боец ВСУ

Литовская прокуратура отказалась экстрадировать в РФ экс-главу антитеррористического центра Грузии

Суд не смог избрать меру пресечения Курченко

Во Львове горят склады

В Одесской области правоохранители изъяли более 70 тонн контрабандного спирта из Молдовы

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины возмущен заявлением французской кандидатки в президенты в поддержку российской оккупации

Найдены родственники Олеся, которые согласились на его перезахоронение в Украине – посол

В Кропивницком ликвидирован подпольный водочный цех

При Минкультуры создадут специальную межведомственную комиссию, которая займется перезахоронениями выдающихся украинцев

Ефремову вручили обвинительный акт

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА