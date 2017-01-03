Помощник-консультант одного из нардепов коалиции задержан за вымогательство взятки в 140тыс. грн

Военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с Управлением защиты экономики в области Национальной полиции Украины задержала "на горячем" за вымогательство и получение взятки в размере 140тыс. грн помощника-консультанта одного из народных депутатов парламентской коалиции, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Взятку помощник нардепа требовал от частного предпринимателя за не создание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы", - написал А.Матиос во вторник вечером в своей странице в Фейсбук.

По его словам, помощник нардепа задержана, взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.