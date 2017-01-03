При Минкультуры создадут специальную межведомственную комиссию, которая займется перезахоронениями выдающихся украинцев

Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил о поручении премьер-министра Украины о создании специальной межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев.

"Люди, которые сделали исключительный вклад в развитие, становление Украинского государства, нашей истории и культуры должны быть достойно отмечены на родной земле. Именно с этой целью при Минкультуры, по поручению премьер-министра Украины будет создана межведомственная комиссия. Именно создание такой комиссии предоставит реальные возможности Министерству культуры влиять на процесс почитания памяти великих украинцев, имена которых должны оставаться в истории", - цитирует во вторник пресс-служба министерства Е.Нищука.

По словам министра, в состав межведомственной комиссии должны войти представители Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, представителей Киевской городской госадминистрации, если рассматривается вопрос создания в столице пантеона известных украинцев. Также межведомственная комиссия будет включать в себя специалистов Минкультуры совместно с Украинским институтом нацпамяти, ведь он располагает исчерпывающей информацией по учету лиц, которые по тем или иным причинам захоронены за рубежом.

"Создание комиссии позволит формализовать принятое политическое решение, и значительно активизировать процесс создания пантеона выдающихся личностей и героев Украины", - рассказал Е.Нищук.

Он также отметил, что рано или поздно должен быть решен вопрос об определении места для пантеона выдающихся личностей и героев Украины, которых знает весь мир, и эти функции может взять на себя межведомственная комиссия.

Как сообщалось, 3 января президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел изучить вопрос перезахоронения украинского поэта и писателя Александра Олеся в Украине. "Президент Украины поручил Министерству иностранных дел срочно вмешаться в ситуацию с захоронением известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии, а также связаться с его родственниками по поводу изучения вопроса перезахоронения его в Украине", - сообщил С.Цеголко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По данным СМИ, останки А.Олеся, умершего в 1944 году и похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере примерно 20 тыс чешских крон (эквивалент 20 тыс грн) за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле писателя. Перезахоронение было запланировано на 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков А.Олеся и его супруги неизвестны, но могилу уже раскопали. Сейчас на Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, которые ждут консула.

А.Олесь (настоящая фамилия – Кандыба) родился в 1878 году на территории нынешней Сумской области. Публиковался с 1905 года. В 1919 году после оккупации Украины большевицким войсками был вынужден эмигрировать, где продолжил творческий путь. Скончался и был похоронен в 1944 году в Праге.