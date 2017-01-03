События

19:14 03.01.2017

Ефремову вручили обвинительный акт

Главе фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат А.Ефремова Александр Мельников, обвинительное заключение во вторник было вручено подозреваемому и двум его адвокатам.

Таким образом, теперь дело А.Ефремова может быть передано в суд.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны ему инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

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