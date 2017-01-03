События

14:59 03.01.2017

Глава МВД Германии предлагает ужесточить миграционные законы

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил пересмотреть миграционное законодательство страны в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине, когда погибли 12 человек.

В авторской статье, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, министр также высказался за создание в Германии федеральных центров высылки мигрантов, получивших отказ в убежище.

Задача подобных центров будет состоять в том, чтобы снизить нагрузку на федеральные земли, сообщает Deutsche Welle.

"В соответствии с законодательством создание подобных центров возможно уже сейчас. Разместить их можно было бы преимущественно неподалеку от аэропортов", - считает министр.

По его мнению, федеральные власти должны обладать более широкими полномочиями при задержании и необходимости депортации мигрантов, в случае, если они представляют угрозу безопасности.

Т.де Мезьер также высказался за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и федеральной полиции, подчеркнув, что безопасность страны необходимо обеспечивать в первую очередь на надрегиональном уровне.

Глава германского МВД затронул и проблему защиты от кибератак, которая особенно остро встала перед Германией в ожидании всеобщих выборов 2017 года. По его словам, Берлину не следует исключать сценариев, при которых реакцией на подобные инциденты могут стать "активные ответные меры и контрнападения".

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