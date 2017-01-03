События

14:50 03.01.2017

Кабмин установил оплату предоставляющим юрпомощь адвокатам в 5% прожиточного минимума в час с 2018 г.

Кабинет министров Украины установил оплату адвокатам, которые предоставляют бесплатную вторичную юридическую помощь, в 5% прожиточного минимума для трудоспособных в час с 1 января 2018 года.

Согласно постановлению №1048 от 21 декабря 2016 года, до 2018 года размер оплаты часа работы будет составлять 2,5% прожиточного минимума.

Кроме того, Кабмин установил методику расчета оплаты услуг адвоката в некоторых конкретных видах дел, например, тех, которые включают в себя экстрадицию.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, пока уровень оплаты услуг адвокатов, в том числе за предоставление правовой помощи уязвимым категориям граждан в гражданских и административных делах является крайне низким, что заставляет адвокатов отказываться от оказания помощи в таких делах. А этом в случае массовых отказов создает серьезный риск нарушения конституционного права граждан на правовую помощь.

Принятие постановления будет способствовать обеспечению предоставления доступной и качественной бесплатной вторичной правовой помощи всем субъектам соответствующего права.

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