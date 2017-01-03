Нищук готов лично сопровождать возвращение праха Олеся из Чехии в Украину

Министр культуры Украины Евгений Нищук готов лично сопровождать возвращение праха поэта Александра Олеся из Чехии в Украину.

"Готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать возвращение праха Александра Олеся на Родину", - написал министр на своей странице в социальной сети Facebook.

Е.Нищук отметил, что делает все возможное для того, чтобы прах А.Олеся был перезахоронен с честью и почетом. "Сейчас ситуация зависит от воли потомков поэта и от наших дипломатов. Но я убежден, что вечный покой наш выдающийся поэт должен найти в Украине", - написал он.

Как сообщалось, останки А.Олеся, умершего в 1944 году и похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере примерно 20 тыс. чешских крон (эквивалент 20 тыс. грн) за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины В.Михайлишин, однако недавно он умер и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле писателя. Перезахоронение было запланировано на 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков А.Олеся и его супруги неизвестны, но могилу уже раскопали.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел изучить вопрос перезахоронения А.Олеся в Украине.

По информации МИД, при вмешательстве посольства Украины останки А.Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников писателя, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков. После соответствующего решения посольство Украины в Праге предпримет все меры для надлежащего перезахоронения останков А.Олеся и его жены. МИД Украины держит вопрос перезахоронения А.Олеся на особом контроле.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров выделит средства, необходимые на перезахоронение А.Олеся, а при Министерстве культуры будет создана межведомственная комиссия по вопросам перезахоронения выдающихся украинцев.

А.Олесь (настоящая фамилия – Кандыба) родился в 1878 году на территории нынешней Сумской области. Публиковался с 1905 года. В 1919 году после оккупации Украины большевицкими войсками был вынужден эмигрировать, где продолжил творческий путь. Скончался и был похоронен в 1944 году в Праге.