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13:41 03.01.2017

Порошенко поручил МИД изучить вопрос перезахоронения Александра Олеся в Украине

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел изучить вопрос перезахоронения украинского поэта и писателя Александра Олеся в Украине, заявляет пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент Украины поручил Министерству иностранных дел срочно вмешаться в ситуацию с захоронением известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии, а также связаться с его родственниками по поводу изучения вопроса перезахоронения его в Украине", - сообщил С.Цеголко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По данным СМИ, останки А.Олеся, умершего в 1944 году и похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере примерно 20 тыс чешских крон (эквивалент 20 тыс грн) за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле писателя. Перезахоронение было запланировано на 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков А.Олеся и его супруги неизвестны, но могилу уже раскопали. Сейчас на Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, которые ждут консула.

А.Олесь (настоящая фамилия – Кандыба) родился в 1878 году на территории нынешней Сумской области. Публиковался с 1905 года. В 1919 году после оккупации Украины большевицким войсками был вынужден эмигрировать, где продолжил творческий путь. Скончался и был похоронен в 1944 году в Праге.

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