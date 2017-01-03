События

10:07 03.01.2017

В Киеве к праздникам установили новые светофоры

В преддверии новогодних праздников в Киеве начали работу несколько новых светофоров, еще ряд объектов начнет работу в январе 2017г., сообщают в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

В частности, светофоры заработали на заезде с просп. С.Бандеры на ул. Богатырскую, на перекрестке ул.Подлесной и ул.Наумова, на пешеходном переходе на ул. Д.Щербаковского 60, на примыкании бульвара Р.Ролана к ул.Жмеринской, ул.Леонтовича к ул.Б.Хмельницкого.

Кроме того, в декабре были обустроены два наземных пешеходных перехода со светофорами на Бессарабской площади.

"Главная цель развития транспортной отрасли города в рамках новой транспортной политики – приоритетность и безопасность пешехода", - отметил директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель.

ВАЖНОЕ

Военная служба правопорядка выясняет причины ненадлежащей перевозки и расположения военных в Мариуполе

Укргидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в Сочельник

Атмосферный циклон принёс в Украину снег и мокрый снег

Инцидент с Пашинским будет расследовать Киевская облпрокуратура

Двое военнослужащих погибли в зоне АТО в результате нарушения правил обращения с оружием

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ нашла два схрона с оружием в зоне АТО

Площадь крупнейшего острова Эстонии увеличилась за четыре года на 5 тыс. га

СМИ Турции опубликовали селфи подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле

В Чехии открылся центр по борьбе с российской пропагандой

93 журналиста погибли в 2016г. при исполнении профессиональных обязанностей

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/4358/myatezhnyj-duh/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА