События

07:13 03.01.2017

ВЭФ в 2017г. пройдет без Меркель и Олланда, но с Си Цзинпином

Представители Всемирного экономического форума в Давосе подтвердили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не примут участие в форуме, проходящем 17-20 января 2017г. в швейцарских Альпах, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

"Нам жаль, но федеральное правительство, как и раньше, будет представлено делегацией высокого уровня", - сообщили агентству dpa представители ВЭФ по поводу неучастия А.Меркель. В 2016г. А.Меркель также не принимала участие в работе Форума.

В 2017г. ВЭФ впервые посетит руководитель КНР Си Цзинпин.

"В общей сложности в Давосе ожидают свыше 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций. Германию на мероприятии будут представлять, в частности, министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляен", - говорится в сообщении DW.

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