События

21:11 02.01.2017

В столице Сомали прогремели два взрыва - погибло не менее 4 человек

В столице Сомали, г.Могадишо, взорвались два заминированных автомобиля, в результате чего погибло, по меньшей мере 4 человека, сообщает ВВС Украина.

"Один из взрывов произошел возле контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой – вблизи отеля. Ответственность за эти нападения взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб", - говорится в сообщении.

Сомали, как единое государство фактически перестало существовать как единое государство в 1991г. – после падения режима Саида Барре. Федеральное признанное правительство контролирует только столицу и ряд близлежащих районов. Охраняемые правительственными силами объекты часто подвергаются атакам боевиков.

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