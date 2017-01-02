Первый совместный контактный пункт "Захонь" начал функционировать в тестовом режиме на украинско-венгерской границе.

Совместный контактный пункт "Захонь" начал функционировать в тестовом режиме с 1 января 2017 года в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса-Захонь" на венгерской стороне границы с Украиной.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в понедельник, среди основных задач центра – поддержка информационного взаимодействия и обмен сообщения между украинскими и румынскими пограничниками, а также обеспечение скоординированности действий во время проведения совместных мероприятий по охране участка границы.

Функционирование в тестовом режиме будет продолжаться три недели, а затем планируется полноценная работа первого в Закарпатском регионе контактного пункта.