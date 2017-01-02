События

13:33 02.01.2017

Первый совместный контактный пункт "Захонь" начал функционировать в тестовом режиме на украинско-венгерской границе.

Совместный контактный пункт "Захонь" начал функционировать в тестовом режиме с 1 января 2017 года в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса-Захонь" на венгерской стороне границы с Украиной.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в понедельник, среди основных задач центра – поддержка информационного взаимодействия и обмен сообщения между украинскими и румынскими пограничниками, а также обеспечение скоординированности действий во время проведения совместных мероприятий по охране участка границы.

Функционирование в тестовом режиме будет продолжаться три недели, а затем планируется полноценная работа первого в Закарпатском регионе контактного пункта.

ВАЖНОЕ

Четверо украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки

Более 30 человек погибли при мощном взрыве в Багдаде, много раненых

За первые сутки 2017 боевики почти 40 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих

Среди погибших и раненых во время теракта в Стамбуле украинцев нет

В центре Киева проходит традиционное факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

ПОСЛЕДНЕЕ

Пограничники обнаружили в железнодорожных вагонах с рудой 4 тыс пачек сигарет

В ДТП на окружной под Харьковом три человека погибли, двое госпитализированы в тяжелом состоянии

В Харьковской области в 2016 году в армию направлено рекордное количество контрактников

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни до 10° мороза в Карпатах, в Киеве около 0°.

За терактом в Стамбуле, вероятно, стоят игиловцы

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/40140/a-lya-ryus/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалон daihatsu
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА