События

12:40 02.01.2017

В ДТП на окружной под Харьковом три человека погибли, двое госпитализированы в тяжелом состоянии

В результате столкновения на окружной под Харьковом автомобилей Mitsubishi и Audi три человека погибли, еще двое (в т.ч. девочка 2013г.р) госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Никоненко, авария произошла около 4.30 в понедельник.

"В результате столкновения водитель Mitsubishi (1987г.р) и его пассажиры, женщина (скорее всего, супруга, 1983г.р.) и мальчик (2001г.р) от полученных травм погибли на месте. Водитель Audi (1967г.р.) и девочка-пассажирка Mitsubishi (2013г.р) доставлены в больницу. Оба в тяжелом состоянии", - сказал О.Никоненко.

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