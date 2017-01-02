События

07:35 02.01.2017

Жертвами обрушения многоэтажки в Казахстане стали девять человек

В поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана в ночь на понедельник обрушился многоэтажный дом, погибли девять человек, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в оперативном штабе при акимате поселка Шахан.

"9 человек погибли, двое находятся в больнице и еще двое под завалами подают признаки жизни, спасатели ведут разбор завалов", - сказал собеседник агентства.

Предварительная версия ЧП - взрыв котла отопления, сообщили в штабе.

Среди погибших - трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое из которых 2016 г. рождения, один - 2010 г. рождения.

В департаменте по ЧС Карагандинской области сообщили, что на данный момент к поискам привлечено 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника военной части 52859 национальной гвардии.

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