События

01:47 02.01.2017

В Запорожье ликвидировали пожар в сауне, успев эвакуировать 27 человек - ГСЧС

В центре Запорожья в первый вечер нового года загорелась сауна, с места пожара спасатели эвакуировали 27 человек.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области, 1 января вечером в центре Запорожья - на ул.Рекордной загорелась сауна. По информации спасателей на 2 этаже горели хозяйственные вещи.

По данным пресс-службы, пожар оказался масштабным, из помещения банно-прачечного комбината, где находится сауна, эвакуировали 27 человек, из которых 11 человек спасателям ГСЧС пришлось спускать с помощью пожарных лестниц со второго этажа.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Проводится расследование.

ВАЖНОЕ

Среди погибших и раненых во время теракта в Стамбуле украинцев нет - МИД

В центре Киева проходит традиционное факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

Более двух десятков обстрелов позиций ВСУ совершили боевики в понедельник – штаб АТО

Гройсман получил 4 млн грн доходов от аренды недвижимости в 2016Г

В "Борисполе" задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом за причастность к терроризму

ПОСЛЕДНЕЕ

Шоу Евровидение-2017 будет результатом сотрудничества международных и украинских специалистов - Виктория Романова

Украина в 2016г увеличила добычу газа на 0,7% – оперативные данные

Украина в 2016г сократила импорт газа на треть

Украина вошла в 2017г с 12 млрд куб. м газа в ПХГ

Украина в 2016г увеличила транзит газа почти на четверть

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА