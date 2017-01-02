В Запорожье ликвидировали пожар в сауне, успев эвакуировать 27 человек - ГСЧС

В центре Запорожья в первый вечер нового года загорелась сауна, с места пожара спасатели эвакуировали 27 человек.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области, 1 января вечером в центре Запорожья - на ул.Рекордной загорелась сауна. По информации спасателей на 2 этаже горели хозяйственные вещи.

По данным пресс-службы, пожар оказался масштабным, из помещения банно-прачечного комбината, где находится сауна, эвакуировали 27 человек, из которых 11 человек спасателям ГСЧС пришлось спускать с помощью пожарных лестниц со второго этажа.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Проводится расследование.