Кличко ушел в отпуск до 6 января, исполнение обязанностей возложено на зама Поворозника

Мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск до 6 января включительно, свои обязанности возложил на своего заместителя Николая Поворозника.

"В связи с моим отпуском и отпуском первого заместителя главы Киевской государственной администрации Плиса Г.В. в период с 30.12.2016г. по 06.01.2017г. исполнение обязанностей главы Киевской городской государственной администрации возложить на заместителя главы Киевской городской государственной администрации Поворозника Н.Ю.", - говорится в распоряжении главы КГГА.

В документах также отмечается, что В.Кличко в период своего отпуска с 30 декабря по 6 января два последних дня взял за свой счет, без сохранения заработной платы.