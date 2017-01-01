В Запорожье в честь дня рождения Бандеры провели факельное шествие

Запорожцы отметили День рождения легендарного борца за независимость Украины Степана Бандеры факельным шествием по центральному проспекту.

Как сообщает кореспондент агентства, вечером 1 января несколько сотен запорожцев прошли по центру города - от площади Маяковского до Майдана Героев Революции Достоинства с зажженными факелами в честь 108-й годовщины со Дня рождения Героя Украины - Степана Бандеры.

Участники акции скандировали "Бандера, Шухевич – герои Украины".

"Это год столетия украинской революции. И очень символично, что именно сейчас мы начинаем отмечать День рождения такой значительной для истории Украины личности, как Степан Бандера. Вокруг этого имени сейчас концентрируется главная сила народа для борьбы нашего государства за свою независимость" - отметил агентству один из участников акции Тимур Кныш.

По окончанию факельного шествия его участники провели митинг, на котором отметили что зажгли живой огонь "в память о патриоте Украины, который стал примером любви к Родине для миллионов украинцев, и сейчас дает силы бойцам АТО защищать родную землю от иностранных оккупантов".

За общественным порядком, во время проведения акции, следили усиленные наряды полиции.