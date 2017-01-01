События

18:50 01.01.2017

В центре Киева проходит традиционное факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

В центре Киева в воскресенье вечером проходит факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера УНА-УНСО Степана Бандеры.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", шествие которое насчитывает около 1тыс. человек, стартовало от парка им.Тараса Шевченка, в сторону Бессарабской площади. Традиционно оно пройдет по Крещатику и завершится на Майдане Независимости.

Во главе колоны люди несут большой портрет С.Бандеры. Во главе колоны также идут барабанщики. Шествие освещается около 300 зажженными факелами. Кроме того люди держат национальные украинские и красно-черные флаги.

Некоторые из участников шествия одеты в камуфляжную форму.

Правопорядок во время акции охраняет большое количество правоохранителей. Акция проходит мирно.

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