В центре Киева проходит традиционное факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
В центре Киева в воскресенье вечером проходит факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера УНА-УНСО Степана Бандеры.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", шествие которое насчитывает около 1тыс. человек, стартовало от парка им.Тараса Шевченка, в сторону Бессарабской площади. Традиционно оно пройдет по Крещатику и завершится на Майдане Независимости.
Во главе колоны люди несут большой портрет С.Бандеры. Во главе колоны также идут барабанщики. Шествие освещается около 300 зажженными факелами. Кроме того люди держат национальные украинские и красно-черные флаги.
Некоторые из участников шествия одеты в камуфляжную форму.
Правопорядок во время акции охраняет большое количество правоохранителей. Акция проходит мирно.