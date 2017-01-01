События

17:08 01.01.2017

Курдские боевики заявляют, что не причастны к новогоднему теракту в Стамбуле

Боевики из Рабочей партии Курдистана заверили в воскресенье, что не стоят за организацией теракта, унесшего жизни 39 человек в новогоднюю ночь в Стамбуле, передают западные СМИ.

Со своей стороны, власти страны пока не заявляли, кто несет ответственность за нападение.

"Мы начали собирать некоторые данные, но власти пока что работают, чтобы получить результат", - сказал журналистам премьер страны Бинали Йылдырым на просьбу сообщить, кто организовал теракт.

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