События

13:09 01.01.2017

Нардеп Пашинский получил удар бутылкой по голове и прострелил ногу напавшего мужчины в конфликте на Киевщине

На дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016г произошел конфликт между народным депутатом Сергеем Пашинским (фракция "Народный фронт") и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

Об инциденте в воскресенье днем написал в своей странице в Фейсбук сам участник конфликта – С.Пашинский. По его словам, возвращаясь около 17.00 субботы домой, они с женой чуть не въехали в автомобиль с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу. После этого парламентарий решил выйти из машины, чтобы "обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток".

По словам С.Пашинского, просьба "хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого".

"Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу. Мы перевязали ему рану, сразу вызвали скорую и полицию", - написал парламентарий.

Он сообщил, что "почти в норме", а нападающий приходит в себя в больнице. Правоохранители же выясняют подробности происшествия.

На сайте ГУ Нацполиции Украины в Киевской области упоминается созвучное с рассказанным С.Пашинским в Фейсбуке происшествие, в котором фигурирует народный депутат Украины, однако без упоминания фамилий. В частности, по данным ведомства, инцидент между нардепом и 38-летним местным жителем произошел в одном из сел Васильковского района.

При этом в полиции сообщили, что установили, что участвующий в конфликте мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента", - проинформировали в правоохранительном ведомстве.

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