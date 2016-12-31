Бывшие однопартийцы Саакашвили посадили коноплю в офисе своей партии в Тбилиси

Члены грузинской оппозиционной партии "Гирчи", как и обещали полтора месяца назад, в новогоднюю ночь посадили коноплю в своем офисе в Тбилиси.

"В середине ноября мы предъявили ультиматум властям и попросили до нового года изменить наркополитику. В частности, декриминализировать потребление любого наркотика и легализовать марихуану, однако, власти ничего не изменили и не собираются менять", - заявил журналистам председатель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

Он сообщил, что члены партии вместе с добровольцами, рядовыми гражданами, публично нарушили статью 265 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет, и посадили в офисе коноплю.

"Для нас это борьба за свободу, это борьба не за курение марихуаны. Это борьба за фундаментальные права человека", - заявил З.Джапаридзе.

При этом он отметил, что происходящее сейчас в офисе является актом гражданского неповиновения. "Мы уверены, что выиграем эту борьбу", - заявил лидер партии.

"Подождем, какими будут действия правоохранительных структур. Пока от них ничего не слышно", - добавил он.

Между тем, в МВД Грузии заявляют, что департамент центральной криминальной полиции ведомства в соответствие с требованиями закона возбудил уголовное дело и начато следствие по факту незаконного посева растения, содержащего наркотическое вещество.

"Следствие ведется по статье УК 265. Полиция ведет соответствующие следственные действия", - заявили журналистам в МВД.

В последнее время в Грузии активизировалась общественная кампания с требованием декриминализации наркотиков, все чаще стали проводиться акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны и других легких наркотиков. В свою очередь, власти страны заявляют о готовности изменить существующее законодательство с учетом международного опыта и реформ в сфере наркополитики.

Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов. По УК страны, за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок заключения до 11 лет, а за ее употребление - до 1 года тюрьмы или штраф.

Партия "Гирчи" была создана в ноябре 2015 года группой депутатов, покинувших созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение". Партия собиралась участвовать в октябрьских парламентских выборах, но затем снялась с них. Ряд лидеров "Гирчи" пытались баллотироваться в парламент в составе блока, созданного вокруг партии "Паата Бурчуладзе - движение государство для народа", провалившегося на выборах.