По факту повреждения распятия Иисуса Христа в Умани открыто уголовное производство

По статье 161 Уголовного кодекса Украины открыто производство по факту повреждения распятия Иисуса Христа в Умани.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, в отделение поступило сообщение о том, что в городе Умань на берегу пруда повреждено гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте.

Событие зарегистрировано, открыто уголовное производство по признакам статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Проводятся следственные действия.

Ранее также сообщалось об осквернении синагоги на могильном комплексе цадика Нахмана в г.Умань. 21 декабря выездом полиции на место происшествия установлено, что неизвестные лица облили вход в указанный комплекс краской красного цвета и оставили отрезанную голову свиньи.