Порошенко открыл два восстановленных моста в Донецкой области

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область в субботу принял участие в церемонии открытия отстроенных мостов через реки Казенный Торец и Северский Донец, сообщает пресс-служба главы государства.

«Простым и понятным проявлением восстановления страны является открытие двух отремонтированных мостов через две реки Донбасса - Северский Донец и Казенный Торец. Третий, телевизионный мост, позволит нам сейчас присоединиться к этой торжественной церемонии. Это событие - хороший знак для всей Украины, и для региона - особенно », - сказал П. Порошенко.

Во время телемоста глава государства заслушал доклады с мест о готовности мостов и отдал приказ открыть.

«На оккупированной территории увидели, что это наш первый приоритет - восстановление освобожденного Донбасса, создание нормальных условий для жизни людей, строительство мостов, строительство зданий, школ, детских садов, восстановление зданий, где живут люди», - подчеркнул президент.

Восстановление моста через реку Северский Донец вблизи села Закотное было начато 26 сентября 2016 года. Из государственного фонда регионального развития на соответствующие работы были направлены 36 млн грн., из областного бюджета - 4 млн грн.

Договор на выполнение работ по строительству моста через реку Казенный Торец возле села Семеновка был заключен 12 сентября 2016 гожа. Мост был разрушен в результате взрыва и разрушения пролетных строений и опор, что сделало невозможным движение транспортных средств и пешеходов. В течение последних двух лет проезд автотранспорта с ограничением движения транспортных средств общим весом до 10 тонн осуществлялся понтонным мостом.

Строительные работы финансировались за счет средств госфонда регионального развития, из которого было выделено 33,5 млн грн. и средств из областного бюджета – 3,7 млн грн.